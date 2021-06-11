ВЛАДИВОСТОК, 11 июн — ПРАЙМ. Власти Приморья уже направили на подготовку Владивостока к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 700 миллионов руб, еще ожидаются средства от Минвостокразвития, сообщил журналистам глава Приморья Олег Кожемяко. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

"Своих (средств) направили более 700 миллионов. Надо сделать дороги, фасады, где-то освещение, где-то ливневую канализацию подделать. Нам поможет Минвостокразвития, на 300 миллионов запрос туда направили – на фасады, на дороги, обустройство, в том числе на приведение в прядок набережной", — сказал Кожемяко

Он отметил, что эти вложения остаются в крае.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.

Участники ВЭФ-2021 должны будут пройти тесты на коронавирус, сообщило РИА Новости.

Получить бейдж смогут лишь участники, которые предоставят результаты тестирования на коронавирус. Цены на золото выросли по итогам второй сессии подряд

Кожемяко отметил, что на ВЭФ будет аналогичная ПМЭФ зона безопасности.

Число участников в иностранных делегациях на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет зависеть от эпидобстановки в конкретных странах, Росконгресс после 15 июня будет рассылать приглашения, прокомментировал Кожемяко.

"Пока подтверждений (от иностранных делегаций) официальных нет. 15-го числа представляем планы в Росконгресс, начнет рассылку, формирование пакетов, в том числе связанных с определенными ограничениями. Будут исходить из эпидобстановки в странах по количеству гостей", — сказал губернатор.