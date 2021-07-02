МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве в настоящее время составляет 0,59%, сообщил журналистам глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. В Москве заявили о дефиците рабочих на стройках

"Действительно, в прошлом году мы получили большой для нас скачок безработицы. Если в докризисный период общий уровень безработицы у нас составлял 0,39%, то в пиковые значения мы дошли до 2,5%",- сказал Пуртов.

Однако, по его словам, сейчас уровень безработицы удалось существенно сократить до показателей менее 1%.

"Сейчас, благодаря активным действиям департамента труда и соцзащиты, благодаря активному взаимодействию с работодателями, когда органы власти выступают неким проводником между сотрудником и работодателем, удалось добиться существенного снижения. Сейчас уровень безработицы составляет 0,59%", — подчеркнул глава департамента.