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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210702/834099477.html
Безработица в Москве существенно сократилась
Макроэкономика
Новости
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Уровень безработицы в Москве в настоящее время составляет 0,59%, сообщил журналистам глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов... ПРАЙМ, 02.07.2021
безработица, москва, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве в настоящее время составляет 0,59%, сообщил журналистам глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Действительно, в прошлом году мы получили большой для нас скачок безработицы. Если в докризисный период общий уровень безработицы у нас составлял 0,39%, то в пиковые значения мы дошли до 2,5%",- сказал Пуртов.
Однако, по его словам, сейчас уровень безработицы удалось существенно сократить до показателей менее 1%.
"Сейчас, благодаря активным действиям департамента труда и соцзащиты, благодаря активному взаимодействию с работодателями, когда органы власти выступают неким проводником между сотрудником и работодателем, удалось добиться существенного снижения. Сейчас уровень безработицы составляет 0,59%", — подчеркнул глава департамента.