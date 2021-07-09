МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Число безработных в Москве снижается и сейчас составляет 41,4 тысячи человек, в целом в столице создано около 8 миллионов рабочих мест, количество вакансий превышает 370 тысяч предложений, сообщается на сайте мэра Москвы. Эксперт объяснил, как новая волна COVID повлияет на безработицу в России

"Сегодня в столице насчитывается около 8 миллионов рабочих мест. При этом число безработных снижается и сейчас составляет 41,4 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в прошлом году в связи с общим снижением экономической активности из-за пандемии с марта по май фиксировалось сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне 2020 года рынок труда начал активно восстанавливаться.

"По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти восемь миллионов, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял восемь миллионов и 49 тысяч. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню", — сообщил Ефимов, его слова приводятся в материале.

При этом в материале уточняется, что количество вакансий в объединенной базе данных городской службы занятости на данный момент насчитывает 378 тысяч. Также отмечается, что в мае число вакансий по сравнению с апрелем выросло на 4%, а количество резюме от соискателей при этом снизилось на 6%.