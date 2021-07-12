МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в июне составил 101,6 пункта против 101,3 пункта в мае, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце изменился разнонаправленно: в Китае — вырос до 102,3 пункта против 102,1 пункта, в Бразилии — снизился до 102,5 пункта со 102,7 пункта. В Индии показатель остался на уровне прошлого месяца — 98,5 пункта.

"Среди основных развивающихся экономик индекс CLI для России и для промышленного сектора Китая указывает на устойчивый рост. В Индии CLI теперь указывает на стабилизацию роста, тогда как в Бразилии он продолжает сигнализировать о замедлении роста", — оценивает ситуацию ОЭСР. Вирусолог назвал главную психологическую ошибку россиян во время пандемии

Агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 100,7 пункта с майского уровня в 100,5 пункта. Показатель поднялся во всех странах. Самый заметный рост был зафиксирован в Италии, а самый слабый — в Японии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.