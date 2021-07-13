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2021
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Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
Макроэкономика
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Каждый пятый россиянин рассказал, что получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года, сообщил РИА Новости сервис "Работа.ру", который провел исследование на эту тему. В... ПРАЙМ, 13.07.2021
труд, работа, занятость, зарплата, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин рассказал, что получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года, сообщил РИА Новости сервис "Работа.ру", который провел исследование на эту тему.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян из всех регионов страны.
"Каждый пятый опрошенный житель России (21%) указал, что в этом году уже получил прибавку к зарплате. 48% участников исследования, которым повысили зарплату с начала года, рассказали, что прибавка составила до 10% предыдущего дохода", — показало исследование.
Ещё 45% опрошенных из числа счастливчиков получили прибавку в размере от 10% до 30%. 4% респондентов указали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% отметили повышение в более, чем 50%.
В недавнем исследовании сервиса более половины работодателей (54%) рассказали, что уже повышали зарплаты своих сотрудников в этом году. При этом 26% опрошенных представителей бизнеса указали, что повышение зарплаты в их компании получили до 10% сотрудников.