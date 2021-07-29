БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл — ПРАЙМ. Амурская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре соглашения более чем на 13 миллиардов рублей, в том числе с группой компаний ПИК о комплексной жилищной застройке Благовещенска и с Газпромом о строительстве комплекса сжиженного природного газа, сообщила журналистам министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова. Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Она отметила, что для Амурской области ВЭФ станет продолжением Петербургского международного экономического форума.

"У нас в проработке более шести соглашений на общую сумму более 13 миллиардов рублей. Эта сумма только по части соглашений. ВЭФ является продолжением Петербургского международного экономического форума, в качестве историй с продолжением здесь группа компаний ПИК, с которой мы планируем заключать соглашение о комплексной жилищной застройке в городе Благовещенске, это компания "Газпром гелий сервис" с реализацией проекта по строительству комплекса сжиженного природного газа", — сказала Старкова.

По ее словам, планируется заключить соглашения с компаниями "Луч" и "Амурский партизан", занимающимися сельским хозяйством в Приамурье. "Ещё две добывающие компании, которые сейчас у нас в проработке, это компания "Стройпрогресс", по Олекминскому руднику мы планируем соглашение, мы планируем соглашение с ГК "Петропавловск" по реконструкции Албазинской золотоизвлекательной фабрики. Также прорабатываются дополнительно соглашения с Росбанком, с республикой Саха (Якутия), с министерством спорта РФ, с Агентством стратегических инициатив", — добавила Старкова.

Министр подчеркнула, что для Приамурья на Восточном экономическом форуме "будут интересны встречи с партнёрами из Кореи, Китая, Индии".

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.