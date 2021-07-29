Хуснуллин рассказал, в каких городах построят метро МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта нового обхода Петербурга. Чиновник отметил, что решения по строительству должны быть приняты в течение пары месяцев.

"Я дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники (финансирования), примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение — какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", — сказал Хуснуллин журналистам.