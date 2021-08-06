МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, сказал РИА Новости начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

"Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50% средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50% накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет и доходностью 6,75-6,85% годовых", — рекомендует эксперт.

"Учитывая, что ЦБ РФ активно поднимал ключевую ставку на последних заседаниях, банки также постепенно начали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако рост ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничен", — пояснил он.

В связи с этим имеет смыл пока подержать свои накопления в относительно коротких депозитах — 3-6 месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, советует Дмитриев.

"Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", — говорит эксперт.

"Длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от 3 до 10 лет сейчас можно купить с доходностью 6,75-7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3% годовых", — добавил он.