МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин рекомендовал РСПП следить за мерами по снижению выбросов

"Правительству Российской Федерации… утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития", — говорится в поручении.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 октября 2021 года.

Также Путин поручил кабмину РФ до 1 октября утвердить стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного правления, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации:…с учетом ранее данных поручений утвердить актом правительства Российской Федерации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", а также обеспечить внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования и методику расчета показателя "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления" национальной цели "Цифровая трансформация", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 октября.