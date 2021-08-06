МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов ускорить предоставление заявок на бюджетные кредиты для финансирования инфраструктурных проектов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить выдачу льготной ипотеки для покупки домов

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ускорить предоставление заявок субъектов Российской Федерации на получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов", — говорится в перечне.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 1 октября 2021 года, далее – один раз в полгода, ответственные — главы субъектов.