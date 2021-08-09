МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Заместитель председателя — руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает регулятор. Банк России отозвал лицензию у саранского "КС Банка"

"Заместитель председателя Банка России — руководитель Главной инспекции Банка России Сафронов Владимир Алексеевич по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя ГИБР с 9 августа 2021 года назначена первый заместитель руководителя инспекции Елена Королева.

"Владимир Алексеевич блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень", — приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

Главная инспекция ЦБ осуществляет функции контактного надзора в отношении практически всех организаций, поднадзорных Банку России как мегарегулятору. Результаты инспекционных проверок используются для принятия решений о применении мер надзорного реагирования.