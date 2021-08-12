МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство России выделит еще 1,6 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, сообщает пресс-служба кабмина. Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 1,6 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма из нераспределенного резерва средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия назначаются индивидуально для каждого гражданина.

"Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Теперь она составляет 929,8 рубля на одного человека в месяц. Решение потребовало дополнительного финансирования", — добавили в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на заседании правительства 6 августа. Всего в 2021 году на бесплатные медикаменты для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 миллиарда рублей.