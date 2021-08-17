МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС россиянам, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне

"Правительству РФ… о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Добавляется, что срок исполнения поручения — 1 сентября 2021 года.

Кроме того, президент поручил кабмину РФ до 1 сентября представить идеи по возмещению гражданам расходов на ремонт пострадавшего из-за чрезвычайных ситуаций жилья, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения… о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что срок предоставления предложений — 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.