ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — ПРАЙМ. Прокуратура Чукотки проверяет информацию в соцсетях о расторжении компанией Fesco контрактов на поставку продовольствия в регион в преддверии зимнего сезона, сообщает ведомство. Россиян научили, как заработать деньги без трудоустройства по найму

В Instagram ранее один из местных жителей написал, что вместо пяти запланированных судов с грузом продовольствия для Чукотки придут три.

"Установлено, что 21.08.2021 в социальных сетях размещены сведения о расторжении компанией Fesco контрактов на поставку продовольствия в Чукотский автономный округ. Прокурором региона Константином Прохоровым в департаменте сельского хозяйства округа и департаменте промышленной политики округа истребована информация о проводимых мероприятиях по обеспечению территории региона жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона", — говорится в сообщении.

Вопросы централизованной закупки и транспортировки товаров на Чукотку находятся на особом контроле прокуратуры округа.

Комментарием Fesco РИА Новости пока не располагает.