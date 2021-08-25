МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Текущий размер российского государственного долга и расходы на его обслуживание не являются существенной нагрузкой для бюджета страны и не оказывают существенного влияния на макроэкономические показатели, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

"Госдолг России находится на низком уровне, и его рост в первом полугодии 2021 года является несущественным с точки зрения экономической стабильности… Размер российского госдолга и расходы на его обслуживание не являются существенной нагрузкой для бюджета и не оказывают значимого влияния на макроэкономические показатели", — прокомментировал эксперт.

По его мнению, намного большее значение для российской экономики имеет недостаток инвестиционной активности.

"На данный момент золотовалютные резервы России в два раза превышают ее государственный долг, и это почти что уникальная ситуация среди крупных развивающихся и развитых стран. В то же время это является и в некотором смысле сомнительным достоинством, поскольку государство скопило избыточные сбережения при низком уровне инвестиций в российскую экономику", — отметил Микаелян.

При этом эксперт добавил, что у России достаточно хорошая структура государственного долга — около 80% приходится на внутренние обязательства.