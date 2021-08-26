МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению партнерских связей между деловыми кругами РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля. Приморье планирует заключить на ВЭФ соглашения на 100 миллиардов рублей

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

"За годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами нашей страны и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что прямое, неформальное общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, а также представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы. Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

"Тема нынешнего форума — "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире" — предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает данный регион", — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что во время форума предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия для улучшения инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. Путин также выразил уверенность в том, что особое внимание уделят проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.

"Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", — заключил он.