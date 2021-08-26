МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

"Я подтверждаю, президент Путин примет участие в работе Дальневосточного экономического форума. Он примет участие в пленарке очно", — сказал Песков журналистам.

По его словам, это пленарное заседание пройдет в смешанном формате: "Президент будет присутствовать очно, но будет и элемент пленарки, связанный с видеоконференцией".

"Также, поскольку сам по себе форум состоит из достаточного большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами, спикерами сессий ВЭФ. С тем, чтобы они рассказали президенту о том, как они работали, о том, что они, собственно, делали на форуме. Это будет 3 сентября, уже в заключительный день перед пленаркой, с тем чтобы, идя на пленарку, президент уже получил полную картину тех вопросов, которые обсуждались на форуме", — отметил Песков.

ПУТИН ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В ДФО — ПЕСКОВ

ПУТИН НАЧНЕТ СВОЙ ВИЗИТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 1 СЕНТЯБРЯ, ТАКЖЕ ПООБЩАЕТСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ, ПОСЕТИТ ОКЕАНАРИУМ — ПЕСКОВ

Новость дополняется