МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров рассказал о планах производства электромобилей во Владивостоке

"Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придем к общему знаменателю", — сказал он журналистам на полях ВЭФ.

"Но до 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить о том, что двигаться можем в этом направлении, это будет правильно", — отметил министр.

Мантуров подчеркнул, что сегодня есть технологии, обеспечивающие переработку пластика.

"И мне кажется, это гораздо более разумно", — сказал он.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.