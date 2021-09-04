МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Создание общих бирж на евразийском пространстве помогло бы снизить влияние мировой конъюнктуры на цены, считает член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Об этом он заявил на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации", — пояснил Глазьев в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства".

Спикер считает, что на пространстве Евразийского партнерства необходима новая свободная от санкций архитектура валютно-финансовых и торговых отношений.

Помимо этого есть необходимость в формировании единых стандартов и лучшей мировой практики экономических отношений в рамках Евразии не только на основе рекомендаций, но и полноформатных экономических соглашений.