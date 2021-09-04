МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу одобрило наделение Росстата полномочиями по определению состава и сроков предоставления головными организациями сведений об инвестиционной деятельности их "дочек", сообщается на сайте кабмина в субботу. Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий

Уточняется, что обсуждение нововведения состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления "О внесении изменений в положение о Федеральной службе государственной статистики".

"Проектом постановления предлагается закрепить за Росстатом полномочия по осуществлению ведения реестра групп предприятий и определению состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий… Принять проект постановления правительства", — говорится в сообщении.