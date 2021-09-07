ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты" по электронной коммерции Алексей Скатин. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

"За несколько лет мы сделали большой рывок с точки зрения модернизации инфраструктуры, и это не только склады, но и транспорт, система планирования, системы управления сетью", — сказал собеседник агентства.

Топ-менеджер "Почты" указал, что компания постоянно занимается модернизацией логистики, и по средним показателям по доставке в некоторых городах она работает лучше рынка. Это, как отметил Скатин, отражается на отзывах о компании в интернете: среди них часто можно встретить положительные.

"На самом деле, косвенным показателем качества является то, что те, кто сейчас шутит про "Почту", постепенно сами становятся объектом иронии. Многие люди получают позитивный опыт работы с "Почтой" и думают: "И чего он пошутил?" Этот перелом в сознании, когда шутить про "Почту" станет немодно, уже близок", — сказал собеседник агентства.

При этом Скатин подчеркнул, что наиболее пристальное внимание компания уделяет именно критическим замечаниям, поступающим "во всех каналах коммуникаций": через колл-центр, социальные сети, мессенджеры.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.