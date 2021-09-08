МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Юбилейный V Московский финансовый форум пройдет в среду, 8 сентября, в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщила пресс-служба форума. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

На площадке участники, в частности, обсудят влияние пандемии на российскую и мировую экономику, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.

В пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" примут участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, пресс-служба кабмина сообщила, что на пленарном заседании форума выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках форума также пройдет ювелирная выставка "Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства". Главным экспонатом станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России.

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума — министерство финансов РФ и правительство Москвы. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом форум ограничился одной сессией в онлайн-формате.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.