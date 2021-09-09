МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Юрист рассказала, что будет если вовремя не передать показания счётчиков

"Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать "зеленому" переходу. Первое – это налоговое стимулирование", — рассказал Дворкович.

Он добавил, что "если говорить о региональной повестке – это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже". "Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении "зеленых" технологий", — отметил Дворкович.

"Второй момент – разделение риска первого внедрения новых технологий со стороны государства, хотя бы частичное. Потому что крупные промышленные компании, публичные в том числе, часто не готовы брать на себя полный риск от имплементации чего-то неизвестного, еще не изученного, и чаще всего предпочитают зарубежные проверенные технологии", — добавил глава фонда.

"И третье – это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы", — заключил Дворкович.