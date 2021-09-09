Председатель фонда "Сколково": реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Успешная реализация "зеленой" экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать "зеленому" переходу. Первое – это налоговое стимулирование", — рассказал Дворкович.
Он добавил, что "если говорить о региональной повестке – это налог на прибыль, но я бы подумал и об НДПИ тоже". "Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении "зеленых" технологий", — отметил Дворкович.
"Второй момент – разделение риска первого внедрения новых технологий со стороны государства, хотя бы частичное. Потому что крупные промышленные компании, публичные в том числе, часто не готовы брать на себя полный риск от имплементации чего-то неизвестного, еще не изученного, и чаще всего предпочитают зарубежные проверенные технологии", — добавил глава фонда.
"И третье – это финансовый рынок, банковское финансирование. За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать. Все-таки это связано с недостаточной ликвидностью финансовой системы", — заключил Дворкович.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210909/834648854.html