МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить в бюджете средства на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции, текст поручений опубликован на сайте Кремля. Президент поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья

"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в публикации.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 октября 2021 года.