МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил повысить денежное довольствие военнослужащих

"Правительству Российской Федерации… при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть… выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", — говорится в сообщении.