Президент поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья
Путин поручил правительству выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть… выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", — говорится в сообщении.