МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, надо сохранить слаженную работу с парламентом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин заявил о восстановлении рынка труда в России

"Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Президент обращал внимание на необходимость сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Это должно быть сделано при обсуждении основного финансового документа страны не только в Государственной Думе нового созыва, но и при формировании региональных бюджетов", — сказал он на заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что российский бюджет на три года ориентирован на то, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами, соцрасходы сокращаться не будут, напротив, предусмотрено их увеличение.

"Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем. Наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет", — сказал Мишустин на заседании кабмина во вторник. Мишустин поручил кабмину поддержать семьи погибших и пострадавших в Перми

По его словам, рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета РФ на 2022-2024 годы.

"Мы сегодня обсудим проект федерального бюджета на следующие три года. Он определяет дальнейшее развитие нашей страны. Это большая и сложная работа. И в его основе одна простая идея — рост благополучия людей, ведь главное — это забота о наших гражданах", — сказал он на заседании кабмина.

Пенсии, единовременные выплаты и пособия будут со следующего года начисляться в беззаявительном порядке, сообщил глава правительства.

"По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что это гораздо удобнее и проще. Решетников прокомментировал восстановление российской экономики

"Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях", — сказал премьер.

Председатель кабмина также подчеркнул, что власти России предусмотрели в ближайшие три года значительные ресурсы на развития здравоохранения.

"Большие ресурсы направим на развитие здравоохранения, на борьбу с опасными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией. А также на решение важнейшей задачи — модернизации первичного звена здравоохранения", — сказал Мишустин на заседании кабмина, где обсуждается проект закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Особое внимание, по словам премьера, будет уделено жителям сельских поселений и малых городов.

"Для них медицинская помощь должна стать более доступной", — добавил премьер. Мишустин: средства в новый бюджет на индексацию маткапитала заложены

Выход на траекторию устойчивого роста экономики России во многом будет зависеть от финансовой стабильности регионов, заявил премьер-министр.

"Я обозначил лишь часть наиболее важных задач, в том числе в социальной сфере, которые предстоит решить в ближайшее время. Важнейшим условием для этого является выход на траекторию устойчивого экономического роста. Здесь многое будет зависеть от регионов и их финансовой стабильности", — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, чтобы помочь субъектам РФ, по поручению президента правительство предусмотрело средства на льготные бюджетные кредиты, с помощью которых власти на местах смогут сократить объем дорогих банковских займов и тем самым существенно снизить расходы на обслуживание долга.