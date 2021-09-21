МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основным драйвером восстановления экономики РФ в первом полугодии был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя во вторник на заседании правительства проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

"Основным драйвером восстановления в первом полугодии был внутренний спрос — инвестиционный и потребительский", — сказал министр.

"Потребительский спрос поддерживался за счет восстановления доходов населения и благодаря реализации отложенного спроса — люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году. В июне-июле динамика потребительского спроса стабилизировалась — завершилось действие временных факторов. В то же время ситуацию поддержали выплаты: в августе — на школьников, а в сентябре — пенсионерам и военнослужащим", — добавил он.

Реальные заработные платы в РФ продолжают расти, безработица вернулась к доковидному уровню, заявил глава Минэкономразвития.

"Улучшается ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы, численность занятого населения — фактически вернулись на доковидные уровни. Продолжают расти реальные заработные платы", — сказал министр на заседании правительства. Мишустин рассказал о ходе подготовки бюджета на 2022-2024 годы

Решетников заявил, что подотчетное ему ведомство видит внешние риски для инфляции в РФ в 2021 году из-за роста мировых цен на продукты и ускорения инфляции в мире.

"…Сохраняются внешние риски для оценки инфляции на текущий год — возобновившийся в конце августа рост мировых продовольственных цен, повышенная мировая инфляция. Мы видим достаточно высокие уровни в странах-партнерах", — сказал он на заседании правительства.

Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг в России в следующем году не превысит 4%, что поможет заякорить инфляцию, отметил миниистр.

"Индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%. Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции и будут ее сдерживать", — сказал он на заседании правительства.

Решетников также подчеркнул, что минэкономразвития сохранило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне 3%, потом ожидает выход на 2,5%. Мишустин: средства в новый бюджет на индексацию маткапитала заложены

"Основной вклад в оценку роста ВВП внесет расширение потребительского спроса. В первую очередь, рост реальных располагаемых доходов населения — в этом году ожидаем восстановительный рост на 3%, в следующие годы — в среднем на 2,5% ежегодно", — сказал он на заседании кабмина во вторник.

По словам министра, вклад в рост доходов будет вносить стабильная ситуация на рынке труда, рост зарплат, а также рост предпринимательских доходов, доходов от собственности.

Критическим моментом для выхода роста российской экономики на 3% станет "разгон" инвестиций, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Решетников.

"Мы сформировали реалистичный, но напряженный прогноз. 3%-ный рост достижим при реализации всех запланированных мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: мероприятий госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив. Критический момент — "разгон" инвестиций, в том числе за счет инвестирования средств ФНБ", — сказал министр.

Решетников напомнил, что выход на 3%-ную траекторию роста экономики — необходимое условие достижения национальных целей развития, поставленных президентом. Минфин назвал параметры бюджета России на 2022-2024 годы

Минэкономразвития заложило в новый прогноз ожидания по росту ВВП на 2022-2024 годы в 3%. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта прогноза составит 4,5% в этом году и 4,8% в следующем, а в 2023-2024 годах превысит 5%. На это повлияют меры по наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх 7% ВВП, реализация инфраструктурных проектов регионами.

В августе Решетников говорил, что все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022 года. При этом для отдельных проектов, например связанных с ЖКХ, правительство РФ может сделать исключения из общих правил таких вложений как по предельной доле софинансирования из фонда, так и по требованиям к доходности.