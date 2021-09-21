МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объем государственного долга России в 2022-2024 годах ожидается на уровне близком к 20% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Доходы бюджета от налога на "богатых" и вкладов составят 186,9 миллиарда

"Объем государственного долга РФ в 2022-2024 годах ожидается на уровне близком к 20% ВВП", — говорится в документе.

В 2021 году госдолг, по оценке, вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% в 2020 году. В 2022 году он составит 19,4% ВВП, в 2023 — 20,1% ВВП, а в 2024 — 20,8% ВВП, говорится в записке.

"В 2022-2024 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2022 года объем государственного долга РФ составит 25,84 триллиона рублей, 2023 года — 28,54 триллиона рублей и 2024 года — 31,5 триллиона рублей", — отмечается в документе.