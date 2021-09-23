МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в 2021 году до 4,3% с ожидавшихся ранее 3,7%, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Дуглас Уинслоу. В Минэкономразвития назвали три условия для роста ВВП России на 3%

"Мы пересмотрели наш прогноз по 2021 году и ожидаем рост ВВП на 4,3%, с учетом более крепких прогнозов. Но прогноз роста экономики на 2022 год мы оставляем на уровне 2,7%, на 2023 год — на уровне 2%", — сказал он на вебинаре Fitch Ratings "Россия: макроэкономический прогноз 2021".

Fitch ожидает инфляцию в России на конец 2021 года в размере 6% и замедление этого показателя до 4,2% в 2022 году и до 4% в 2023 году.

Ключевую ставку Банка России на конец 2021 года Fitch прогнозирует в размере 7% (текущая ставка 6,75%), то есть ожидает до конца года еще одно повышение ставки со стороны ЦБ РФ. К концу 2022 года агентство прогнозирует ключевую ставку на уровне 6%, к концу 2023 года — на уровне 5,5%.