МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ расширяет программу стимулирования найма, которая была запущена в прошлом году, чтобы восстановить занятость, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство не поддержало законопроект о пенсионном возрасте

"Подписано постановление о продлении и расширении программы стимулирования найма. Она была запущена в этом году, чтобы обеспечить выполнение поручений президента по восстановлению занятости. Для этого предоставлялись субсидии работодателям, которые трудоустраивали тех, кто значился официально безработными на начало года", — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что теперь работодатели смогут получать субсидии при найме сотрудников, зарегистрированных безработными до 1 августа 2021 года.