МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться в качестве "подушки безопасности" для России в связи с нынешней нестабильностью в мировой экономике, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о планах Путина провести совещание по бюджету

"Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, думали ли в Кремле и кабмине, куда потратить сверхдоходы от высокой цены на газ и планируется ли делать что-то в этой связи с Фондом национального благосостояния.

Он напомнил, что на данный момент обсуждаются варианты использования средств ФНБ для реализации крупных проектов развития на возвратной основе.