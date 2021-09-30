МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита, сообщил кабмин. Правительство не поддержало законопроект о пенсионном возрасте

Так, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году — 25,24 триллиона рублей, в 2024 году — 26,35 триллиона рублей. При этом согласно рассмотренной кабмином 21 сентября редакции проекта бюджета, расходы были запланированы на уровне 23,61 триллиона рублей в 2022 году, 25,106 триллиона в 2023 году и 26,147 триллиона в 2024 году. Таким образом, расходы казны в 2022 вырастут на 80 миллиардов рублей, в 2023 году — на 134 миллиарда рублей, в 2024 году — на 203 миллиарда рублей.

Вместе с тем объем заложенных доходы остался неизменным. По данным пресс-службы правительства, доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона рублей, в 2024 году — 25,83 триллиона рублей.

"Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным", — указывают в правительстве. Однако ожидаемый объем профицита скорректирован вслед за ростом расходов. Так, теперь в 2022 году он оценивается в 1,33 триллиона рублей (1,412 триллиона рублей ранее), в 2023 году — в 300 миллиардов рублей (435 миллиардов рублей ранее). Уровень дефицита бюджета на 2024 год, напротив, увеличен до 520 миллиардов рублей (с 315 миллиардов рублей ранее). Кабмин выделил более 2 миллиардов на строительство научной платформы

При формировании проекта бюджета правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. "Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", — подчеркнули в правительстве.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году — 141,9 триллиона рублей, в 2024 году — 151,5 триллиона рублей.

В нижнюю палату парламента вместе с проектом бюджета также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, отметили в пресс-службе кабмина.