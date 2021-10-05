МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ пока обсуждает, к какому году может быть повышен порог ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого возможно инвестирование его средств, до 10% ВВП, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Кудрин оценил возможность повышения порога для инвестиций из ФНБ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 октября, поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября. Минфин РФ пояснял, что такая мера нужна для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом.

Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге. Силуанов дал прогноз инвестиций ФНБ в инфраструктуру за 2022-2024 годы

"Пока обсуждается в правительстве", — сказал Колычев, отвечая на вопрос, к какому году планируется поднять порог для инвестирования средств ФНБ до 10% ВВП.

При этом он отметил, что Минфин считает, что траектория доведении этого порога до 10% ВВП не так важна. "Она станет важна теоретически, только после того, как 2,5 триллиона (рублей — ред.) безусловного лимита будут задействованы на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов", — продолжил замминистра.

Он добавил, что сроки, когда ликвидная часть ФНБ достигнет 10% ВВП, будут зависеть от цен на нефть. "По текущим прогнозам, подготовленным Минэкономразвития, это к 2024 году", — указал Колычев.

Согласно Бюджетному кодексу, в ФНБ направляются все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (в 2021 году эта планка находится на уровне 43,3 доллара за баррель). Эти средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, которые он инвестирует только в высоколиквидные зарубежные активы до достижения их объема 7% ВВП. А средства, накопленные сверх этой планки, допускается размещать в иные финансовые активы.