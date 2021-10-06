МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в России. Путин: Россия превысит обязательства по транзиту газа через Украину

Цены на газ на фьючерсном рынке европы в ходе торгов среды поднимались до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. К 14.29 мск стоимость газа опускалась до 1499 долларов, замедлив рост ко вторнику почти до 8%. К 14.35 мск падение ускорилось до 1325 долларов за тысячу кубов (снижение на 4,7% ко вторнику). Таким образом, по отношению к рекордному значению среды цена растеряла более 600 долларов.

"Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры", — сказал президент.

По словам президента, развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должно быть взвешенным и долгосрочным, необходимо учитывать все интересы граждан. Он добавил, что необходимо смотреть в будущее и просчитать все сценарии развития ТЭК с учетом влияния потенциальных изменений.

"Нам необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий", — подчеркнул президент.

Особое внимание необходимо уделить развитию угледобывающих регионов и созданию там рабочих мест, добавил Владимир Путин.