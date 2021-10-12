МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Посткризисные тенденции в мировой экономике привели к росту цен, но России в значительной степени удается амортизировать негативные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз Минэкономразвития, по которому инфляция в РФ на 2021 год составит 7,4% вместо ожидаемых ранее 5,8%. Решетников прокомментировал продовольственную инфляцию в России

"Россия не может жить в замкнутом контуре, Россия является участником международной экономической жизни. И тенденции в целом на международных рынках, какая-то посткризисная волатильность и так далее, как раз являют собой гнет для цен. К сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния. Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна", — сказал Песков журналистам во вторник.