ПОНИЗОВКА (Крым), 12 окт — ПРАЙМ. Электропотребление в России на данный момент на 2,5% превышает уровень допандемийного 2019 года и на 5,6% уровень 2020 года, сообщил в ходе тарифной конференции ФАС в Крыму председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий. ФАС пока не получала заявок от иностранных инвесторов по "Восток Ойл"

В сентябре министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что ожидаемое электропотребление в России в 2021 году на 2% превысит уровень 2019 года.

"В этом году мы наблюдаем явное и устойчивое возобновление спроса. Оно связано не только с восстановлением после снятия ограничительных мер, но и с двумя факторами. Есть явный промышленный рост, есть влияние температурного фактора — лето было жарким и значительный прирост потребления связан с повышением средних температур", — сказал Опадчий.

Он добавил, что в некоторых регионах, таких как Крым и Севастополь, уровень электропотребления по отношению к 2020 году уже вырос на 11%.

"В целом 5,6% прирост электропотребления (в текущем году) к прошлому году и, что, на мой взгляд, более важно – на 2,5% к уровню 2019 года", — сказал председатель правления АО СО ЕЭС.

Опадчий напомнил, что потребление электроэнергии в России последние годы проходило в условиях ограничений из-за коронавируса и из-за реализации сделки ОПЕК+. Итоговое потребление в целом по 2021 году будет зависеть от погоды и температурного режима, добавил он.