МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России в сентябре составила в годовом выражении 5,28% после 5,03% в августе, сообщает ЦБ. Банк России ждет, что инфляция по итогам 2021 года будет выше прогноза

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 5,76%.

"Рост цен устойчивых компонент потребительской корзины сохраняется на повышенном уровне. Вместе с оценками трендовой инфляции на это указывает динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции….Их среднее значение снизилось по сравнению с августом на 0,8 п.п., но по-прежнему осталось заметно выше 4% в пересчете на год", — говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы. Это приведет к замедлению годовой инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году с последующей ее стабилизацией вблизи 4% на среднесрочном горизонте.

Вместе с тем, по данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли РФ в августе увеличилось в 5,1 раза в годовом выражении и составило 17,113 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта в августе вырос в годовом выражении в 1,9 раза, до 43,156 миллиарда долларов, импорта — на 30,6%, до 26,043 миллиарда.