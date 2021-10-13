МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков прокомментировал позицию России по газу в Европе

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост мог бы быть и больше, потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьёзно. И именно благодаря тому, что делает правительство, Центробанк, удаётся этого избежать, все-таки как то амортизировать", — сказал Песков.

Он отметил, что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен.

"Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно", — добавил он.