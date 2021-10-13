МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России подросла много больше, чем ожидалось, но мы не печатаем деньги, как фантики, как некоторые западные страны, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что Россия по итогам года может выйти на рекордный рост ВВП

"Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов — 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали. Но вы же сами об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги, как фантики. Наш — нет", — сказал он, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.