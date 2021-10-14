МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-либо "больших сокращений" социальных статей в бюджете на следующий год не запланировано.

"Существуют резервы, резервы предусмотрены, поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно… Там нет никакого большого сокращения", — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.