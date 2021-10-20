МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рост трат на социальную сферу в российском бюджете составит около 5%, средства по некоторым статьям перенаправлены в профильные ФЦП, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минфин оценил дополнительные социальные расходы бюджета в 2022 году

"Де-факто там (в бюджете) идёт увеличение, но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм, они из здравоохранения переведены в другие программы. Например, "Научные исследования" — это немалая сумма, они перешли в госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ" и так далее, там еще есть ряд новых методик. Вы видите цифры, которые чисто в медицине, но в абсолютном выражении совокупно речь идёт об увеличении. Рост составил порядка 5%",- отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, предусмотрено ли сокращение расходов бюджета на социальную сферу на следующий год.