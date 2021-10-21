МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ориентируемся на декабрь", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой — в ноябре или традиционно в декабре.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году не будет совмещена с другими форматами, отметил Песков.

"В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идёт о ежегодной пресс-конференции", — сказал он.