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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211021/835004982.html
Песков назвал время проведения пресс-конференции Путина
Макроэкономика
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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Ориентируемся на декабрь",... ПРАЙМ, 21.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, пресс-конференция президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ориентируемся на декабрь", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой — в ноябре или традиционно в декабре.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году не будет совмещена с другими форматами, отметил Песков.
"В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идёт о ежегодной пресс-конференции", — сказал он.