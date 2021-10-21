МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий в Бюджетном кодексе на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита бюджета РФ в размере 0,5% ВВП. В Кремле рассказали о росте расходов на социальную сферу в бюджете

Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках "бюджетного правила". Размер этого дефицита, начиная с 2022 года, будет определяться не фиксированным объемом, а исходя из отношения к ВВП — на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.

Сейчас первичный структурный дефицит установлен в размере 1,46 триллиона рублей в 2021 году, 585 миллиардов рублей в 2022 и 2023 годах, 575 миллиардов рублей в 2024 году.

Помимо этого законопроектом на постоянной основе устанавливается возможность кабмина использовать средств ФНБ сверх объема, предусмотренного в законе о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Это должно позволить за счет средств ФНБ оперативно обеспечить сбалансированность бюджета РФ до внесения изменения в закон о бюджете.

Кроме того, предлагается на постоянной основе закрепить возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Это необходимо для оперативной реализации решений президента и правительства об отпуске и формировании ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей при чрезвычайных ситуациях. Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2020 год

Помимо этого, начиная с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты предлагается зачислять в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% — в региональные бюджеты). При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую в РФ. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% – в бюджеты субъектов РФ.

Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения и доходов от акциза на жидкую сталь, который предполагается ввести с 2022 года, предлагается зачислять в бюджет РФ, а 17% — в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 75% и 25% соответственно. Законопроект содержит и другие изменения.