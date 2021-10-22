МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, ею будет охвачено около 3 миллионов человек, сообщил журналистам представитель Белоусова. Стало известно, на кого еще распространится льготное кредитование

В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.

"Белоусов провел совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0. … На отдельном совещании с профильными ведомствами также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу", — говорится в сообщении.

"По словам Андрея Белоусова, поддержка охватит около 3 миллиона работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей", — добавил представитель Белоусова.

Источник отметил, что выплаты в размере один МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

"Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). "Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников — в расчете 1 МРОТ на 1 занятого, включая самого индивидуального предпринимателя", — добавил представитель вице-премьера.