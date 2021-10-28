МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2022-2024 годах на уровне 3% ежегодно является оптимистичным, за такой рост еще придется побороться, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава Сбербанка спрогнозировал рост ВВП России в текущем году

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает рост российской экономики на уровне 3% в 2022-2024 годах.

"По макропрогнозу. Он предусматривает 3% роста ВВП каждый год. Я бы сказал, это оптимистический прогноз, за него надо еще побороться. Конечно, он выполним, если будут работать все факторы, но мы видим, что сейчас есть факторы противодействующие этому", — завил Кудрин, выступая в Госдуме с заключением Счетной палаты на проект бюджета на ближайшую трехлетку.

Он отметил, что Банк России недавно поднял ключевую ставку до 7,5%. "Если мы посмотрим в прогноз Минэкономразвития, который представлен вместе с бюджетом, то там сказано, что при ужесточении денежно-кредитной политики будет реализовываться, скорее всего, консервативный сценарий. А он предусматривает рост экономики где-то от 2,5% до 2,7% ВВП. Мы стоим на пороге этой развилки", — указал глава Счетной палаты.