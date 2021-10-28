МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Эффект от внедрения цифрового рубля станет значительным уже в первые несколько лет после его запуска, а в перспективе следующих шести лет с помощью цифровой валюты будет совершаться каждый второй платеж, полагают аналитики Россельхозбанка. Набиуллина рассказала о планах по цифровому рублю

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.

"Эффект от внедрения цифрового рубля в повседневную практику для банков и розничных клиентов, а также экономики в целом станет значительным уже в первые несколько лет после запуска, а в перспективе следующих шести лет с помощью цифровой валюты будет совершаться каждый второй платеж", — считают аналитики Россельхозбанка.

При этом эксперты думают, что влияние внедрения цифрового рубля будет неравномерным. Те банки, структура привлечения средств которых сориентирована на текущие счета физических лиц и трансакционные услуги, окажутся под более сильным воздействием. При этом они полагают, что снижение комиссионных и процентных доходов у банков, которые те получают за традиционные платежи, в целом может быть частично скомпенсировано за счет широкого распространения безналичных банковских технологий в платежах и роста производительности деятельности в этой сфере. Бизнесмены готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов

В свою очередь, со снижением тарифов на платежные услуги значительную прибыль с введением цифрового рубля получают торговые предприятия. А розничные клиенты сохранят "привилегии" за совершаемые покупки, но банкам придется уступить значительную часть этой активности в пользу торговых предприятий либо действовать в партнерстве с ними, поясняют в Россельхозбанке.

Банки же, выбравшие стратегической целью построение отношений с клиентами на основе сбалансированного спектра финансовых услуг, способны легче миновать период внедрения цифрового рубля. При этом связь между банком и клиентом будет сохраняться и даже может стать крепче за счет предложения новых, более инновационных и удобных для физических лиц сервисов платежей, заключают эксперты.