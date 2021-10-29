МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в третьем квартале 2021 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4%, до 6,74 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи. Индекс Мосбиржи обновил трехнедельный минимум

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 19,4%, до 6,73 миллиарда рублей. Операционные доходы в третьем квартале выросли в годовом выражении на 18,2%, до 13,362 миллиарда рублей, операционные расходы — на 17,3%, до 4,951 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 18,4%, до 9,337 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 17,5%, до чуть более 9,33 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 0,4 процентного пункта — до 69,8%.