Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 20,4%
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале выросла до 6,74 миллиарда рублей
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в третьем квартале 2021 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4%, до 6,74 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 19,4%, до 6,73 миллиарда рублей. Операционные доходы в третьем квартале выросли в годовом выражении на 18,2%, до 13,362 миллиарда рублей, операционные расходы — на 17,3%, до 4,951 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 18,4%, до 9,337 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 17,5%, до чуть более 9,33 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 0,4 процентного пункта — до 69,8%.