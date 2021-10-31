МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на втором рабочем заседании саммита G20 в редиме видеоконференции заявил, что среднегодовая температура в нашей стране растет быстрее общемировой и за десять лет увеличилась почти на полградуса. Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России

Он подчеркнул, что Россия, как и другие страны, на себе испытывает последствия глобального потепления.

"Мы сталкиваемся и с опустыниванием, и с эрозией почвы. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы нашей территории", — отметил президент.

Путин добавил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой. За десять лет она увеличилась почти на полградуса. "В Арктике скорость потепления еще выше", — обратил внимание он.

Глава государства сказал также, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. В том числе — страна выполняет все обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Москва последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, а также предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.