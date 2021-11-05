МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 3 ноября составил 90 миллионов долларов после притока в 20 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Суд Нидерландов отменил решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 90 миллионов долларов против притоков в 20 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.