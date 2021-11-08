МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Последствия от нерабочих дней в России из-за COVID-19 будут видны через неделю, пока рано об этом говорить, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней из-за COVID-19 в России.